Рязанка обратила внимание на разруху в 10 минутах от площади Победы

В горадминистрации пояснили, что на улице Весенней часть домов расселена в частном порядке и теперь находится в собственности. «Мы неоднократно направляли официальные требования собственнику о необходимости ограждения и ограничения доступа, чтобы предотвратить возможные обрушения. Однако, к сожалению, предписания пока не исполняются. За невыполнение этих требований мы уже инициируем процедуру привлечения владельца к административной ответственности, вплоть до наложения штрафа. Процесс этот долгий, но мы не оставляем его без контроля», — пообещали чиновники. Вопрос о мусоре пообещали прояснить у специалистов и ответить позднее.

Рязанка обратила внимание на разруху в 10 минутах от площади Победы, в мэрии оправдались «долгим процессом» для привлечения собственника к ответственности. Соответствующая информация опубликована в соцсетях.

Рязанка опубликовала фото заброшенных зданий на улице Весенней, а также сильно замусоренной территории неподалеку от них. В горадминистрации пояснили, что на улице Весенней часть домов расселена в частном порядке и теперь находится в собственности.

«Мы неоднократно направляли официальные требования собственнику о необходимости ограждения и ограничения доступа, чтобы предотвратить возможные обрушения. Однако, к сожалению, предписания пока не исполняются. За невыполнение этих требований мы уже инициируем процедуру привлечения владельца к административной ответственности, вплоть до наложения штрафа. Процесс этот долгий, но мы не оставляем его без контроля и будем добиваться, чтобы безопасность пешеходов была обеспечена», — пообещали чиновники.

Вопрос о мусоре пообещали прояснить у специалистов и ответить позднее.

Горожане уже поднимали проблему вокруг этих заброшенных зданий. В июле один из домов горел.