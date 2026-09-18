Рязанка обратила внимание на разруху в 10 минутах от площади Победы, в мэрии оправдались «долгим процессом» для привлечения собственника к ответственности. Соответствующая информация опубликована в соцсетях.
Рязанка опубликовала фото заброшенных зданий на улице Весенней, а также сильно замусоренной территории неподалеку от них. В горадминистрации пояснили, что на улице Весенней часть домов расселена в частном порядке и теперь находится в собственности.
«Мы неоднократно направляли официальные требования собственнику о необходимости ограждения и ограничения доступа, чтобы предотвратить возможные обрушения. Однако, к сожалению, предписания пока не исполняются. За невыполнение этих требований мы уже инициируем процедуру привлечения владельца к административной ответственности, вплоть до наложения штрафа. Процесс этот долгий, но мы не оставляем его без контроля и будем добиваться, чтобы безопасность пешеходов была обеспечена», — пообещали чиновники.
Вопрос о мусоре пообещали прояснить у специалистов и ответить позднее.
Горожане уже поднимали проблему вокруг этих заброшенных зданий. В июле один из домов горел.