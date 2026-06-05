Рязанцы обратили внимание на опасные заброшенные здания на улице Весенней
Об этом сообщили в соцсетях. По словам очевидцев, на улице Весенней в домах квартиры выкуплены, здания заброшены, но ничего не ограждено. «Чего ждут, когда балконы и их содержимое будет падать на головы?», — задаются вопросом жители.
Рязанцы обратили внимание на опасные заброшенные здания в городе. Об этом сообщили в соцсетях.
По словам очевидцев, на улице Весенней в домах квартиры выкуплены, здания заброшены, но ничего не ограждено.
«Чего ждут, когда балконы и их содержимое будет падать на головы?», — задаются вопросом жители.