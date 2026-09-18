Рязанцев предупредили о волне фейков во время выборов
Отмечается, что один из фейков уже появился в соцсетях. Так, паблики разместили видео с Человеком-пауком на избирательном участке. Однако эти кадры сделаны в другом регионе. Рязанцам напомнили, что проверенная информация размещается в канале «Выборы в Рязанской области».
Рязанцев предупредили о волне фейков во время выборов. Пост об этом опубликован 18 сентября в официальном канале региональной опергруппы в мессенджере «Макс».
Отмечается, что один из фейков уже появился в соцсетях. Так, паблики разместили видео с Человеком-пауком на избирательном участке. Однако эти кадры сделаны в другом регионе.
Рязанцам напомнили, что проверенная информация размещается в канале «Выборы в Рязанской области».
Напомним, стартовали выборы в Госдуму. Голосование продлится три дня — 18, 19 и 20 сентября.