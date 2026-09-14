Малков призвал рязанцев проголосовать на выборах в Госдуму

Глава региона сообщил, что с 18 по 20 сентября состоятся выборы в Государственную думу. Также пройдут довыборы в рязгордуму и выборы в местную думу Шиловского района. К ключевым задачам Малков отнес обеспечение безопасности и законность. «Выборы должны пройти легитимно и на высоком организационном уровне. Очень многое зависит от того, какая команда депутатов будет работать, в том числе на развитие нашего региона», — отметил Малков. Он призвал рязанцев прийти на участки и сделать свой выбор.

Губернатор Рязанской области Павел Малков призвал рязанцев проголосовать на выборах в Госдуму. Он сказал об этом на заседании правительства 14 сентября.

Глава региона сообщил, что с 18 по 20 сентября состоятся выборы в Государственную думу. Также пройдут довыборы в рязгордуму и выборы в местную думу Шиловского района. К ключевым задачам Малков отнес обеспечение безопасности и законность.

«Выборы должны пройти легитимно и на высоком организационном уровне. Очень многое зависит от того, какая команда депутатов будет работать, в том числе на развитие нашего региона», — отметил Малков.

Он призвал рязанцев прийти на участки и сделать свой выбор.