Малков призвал рязанцев проголосовать на выборах в Госдуму
Глава региона сообщил, что с 18 по 20 сентября состоятся выборы в Государственную думу. Также пройдут довыборы в рязгордуму и выборы в местную думу Шиловского района. К ключевым задачам Малков отнес обеспечение безопасности и законность. «Выборы должны пройти легитимно и на высоком организационном уровне. Очень многое зависит от того, какая команда депутатов будет работать, в том числе на развитие нашего региона», — отметил Малков. Он призвал рязанцев прийти на участки и сделать свой выбор.
Губернатор Рязанской области Павел Малков призвал рязанцев проголосовать на выборах в Госдуму. Он сказал об этом на заседании правительства 14 сентября.
Глава региона сообщил, что с 18 по 20 сентября состоятся выборы в Государственную думу. Также пройдут довыборы в рязгордуму и выборы в местную думу Шиловского района. К ключевым задачам Малков отнес обеспечение безопасности и законность.
«Выборы должны пройти легитимно и на высоком организационном уровне. Очень многое зависит от того, какая команда депутатов будет работать, в том числе на развитие нашего региона», — отметил Малков.
Он призвал рязанцев прийти на участки и сделать свой выбор.