МЧС выпустило метеопредупреждение для рязанцев
Согласно прогнозу, ночью и утром 19 сентября на территории Рязанской области местами ожидается туман. Видимость может ухудшиться до 200-800 метров.
МЧС выпустило метеопредупреждение для рязанцев. Соответствующая информация размещена на сайте регионального ведомства.
Согласно прогнозу, ночью и утром 19 сентября на территории Рязанской области местами ожидается туман. Видимость может ухудшиться до 200-800 метров.
Ранее рязанцам рассказали о погоде 19 сентября.