Рязанцам рассказали о погоде 19 сентября
В области будет переменная облачность. Ночью местами ожидается небольшой дождь. Днём осадков не прогнозируют. Регион накроет туман. Ветер будет юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит 5…10°С, днём — 18…23°С.
Рязанцам рассказали о погоде 19 сентября. Прогноз разместили на сайте регионального ЦГМС.
В области будет переменная облачность. Ночью местами ожидается небольшой дождь. Днём осадков не прогнозируют. Регион накроет туман.
Ветер будет юго-западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью составит 5…10°С, днём — 18…23°С.