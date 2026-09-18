Малков раскрыл подробности дневной атаки на Рязанскую область

Губернатор Павел Малков раскрыл подробности дневной атаки на Рязанскую область. Пост об этом опубликован в его соцсетях. По словам главы региона, днем 18 сентября над территорией Рязанской области сбиты три БПЛА. Отмечается, что пострадавших и повреждений нет.