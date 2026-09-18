Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 18
19°
Сбт, 19
19°
Вск, 20
21°
ЦБ USD 84.2 -0.31 19/09
ЦБ EUR 96.67 -0.83 19/09
Нал. USD 85.15 / 85.45 18/09 18:50
Нал. EUR 99.15 / 99.90 18/09 18:50
Новости
Итоги года New
Публикации
EVOLUTE — бренд № 1* на рынке моделей на новых источниках энергии в ав...
EVOLUTE — электромобильный бренд № 1* в России — по ито...
5 часов назад
523
JAC RF8 в Рязани: минивэн бизнес-класса для семьи и бизнеса
Официальный дилер JAC Автоимпор в Рязани (Куйбышевское...
11 часов назад
381
Новые тарифы ЖКХ в Рязани, которые начнут действовать с 1 октября 2026...
С 1 января 2026 года тарифы на жилищно-коммунальные усл...
Вчера 13:08
2 465
Как из-за нового закона рязанцы не могут построить дом в зонах подтопл...
В зону c новыми ограничениями входят Борки, большая час...
8 сентября 13:27
4 224
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Днем над Рязанской областью уничтожили БПЛА
В течение дня 18 сентября с 08:00 до 20:00 над территорией Рязанской области сбили БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России. Количество уничтоженных над регионом беспилотников не уточняется. Отмечается, что всего над территорией России средства ПВО уничтожили 328 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа ВСУ. БПЛА также сбили над над территориями Брянской, Курской, Белгородской, Орловской, Калужской, Тульской, Ростовской областей, Московского региона, Краснодарского края, республик Крым и Дагестан, а также акваториями Черного и Каспийского морей.

В течение дня 18 сентября с 08:00 до 20:00 над территорией Рязанской области сбили БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.

Количество уничтоженных над регионом беспилотников не уточняется.

Отмечается, что всего над территорией России средства ПВО уничтожили 328 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа ВСУ.

БПЛА также сбили над над территориями Брянской, Курской, Белгородской, Орловской, Калужской, Тульской, Ростовской областей, Московского региона, Краснодарского края, республик Крым и Дагестан, а также акваториями Черного и Каспийского морей.

Напомним, в ночь на 18 сентября над территорией Рязанской области сбили шесть БПЛА. В одном из населённых пунктов Спасского округа обломок беспилотника повредил крышу многоквартирного дома, сообщали власти. Пострадавших нет.