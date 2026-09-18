Днем над Рязанской областью уничтожили БПЛА

В течение дня 18 сентября с 08:00 до 20:00 над территорией Рязанской области сбили БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России. Количество уничтоженных над регионом беспилотников не уточняется. Отмечается, что всего над территорией России средства ПВО уничтожили 328 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа ВСУ. БПЛА также сбили над над территориями Брянской, Курской, Белгородской, Орловской, Калужской, Тульской, Ростовской областей, Московского региона, Краснодарского края, республик Крым и Дагестан, а также акваториями Черного и Каспийского морей.

В течение дня 18 сентября с 08:00 до 20:00 над территорией Рязанской области сбили БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.

Количество уничтоженных над регионом беспилотников не уточняется.

Отмечается, что всего над территорией России средства ПВО уничтожили 328 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа ВСУ.

БПЛА также сбили над над территориями Брянской, Курской, Белгородской, Орловской, Калужской, Тульской, Ростовской областей, Московского региона, Краснодарского края, республик Крым и Дагестан, а также акваториями Черного и Каспийского морей.

Напомним, в ночь на 18 сентября над территорией Рязанской области сбили шесть БПЛА. В одном из населённых пунктов Спасского округа обломок беспилотника повредил крышу многоквартирного дома, сообщали власти. Пострадавших нет.