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В Рязанском округе на ремонт моста через ручей выделят около 107 миллионов
В Рязанском муниципальном округе на ремонт моста через ручей Гусевку выделят 106 миллионов 836 тысяч рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок, речь идет о переправе на автомобильной дороге «Шереметьево — Дядьково — Вышгород — Наумово — Гавердово». Согласно документации, в обязанности подрядчика войдет подготовка проектной документации, проведение необходимых инженерных изысканий и непосредственно выполнение подрядных работ по капитальному ремонту железобетонного моста. Кроме того, исполнитель обязан будет организовать временный объезд для движения транспорта на период проведения строительно-монтажных работ, а также восстановить элементы обустройства автодороги.

В Рязанском муниципальном округе на ремонт моста через ручей Гусевку выделят 106 миллионов 836 тысяч рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок, речь идет о переправе на автомобильной дороге «Шереметьево — Дядьково — Вышгород — Наумово — Гавердово».

Согласно документации, в обязанности подрядчика войдет подготовка проектной документации, проведение необходимых инженерных изысканий и непосредственно выполнение подрядных работ по капитальному ремонту железобетонного моста. Кроме того, исполнитель обязан будет организовать временный объезд для движения транспорта на период проведения строительно-монтажных работ, а также восстановить элементы обустройства автодороги.

Сроки реализации контракта разделены на несколько этапов. Завершить проектно-изыскательские работы и получить положительное заключение Государственной экспертизы подрядчик должен до 31 марта 2027 года. Непосредственно строительно-монтажные работы по капитальному ремонту моста необходимо полностью завершить до 29 ноября 2027 года.

Заказчиком работ выступила «Дирекция дорог Рязанской области». Финансирование будет осуществляться из бюджета Рязанской области.

Напомним, дорогу «Шереметьево — Дядьково — Вышгород — Наумово — Гавердово» также реконструируют в Дядькове. Участок для реконструкции будет протяженностью чуть больше километра. Дорогу приведут к параметрам магистральной улицы: четыре полосы, скорость до 80 км/ч, тротуары и велодорожки. Все произойдет в рамках реконструкции подъездов к мосту дублеру.