В ДТП с маршруткой в центре Рязани пострадал 21-летний молодой человек

ДТП случилось утром 17 сентября вблизи дома № 21 на улице Право-Лыбедская 21-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» столкнулся с маршрутным автобусом «Паз», под управлением 67-летнего жителя Рязани. Водитель легковушки получил травмы и был госпитализирован. В маршрутном автобусе пострадавших, в том числе несовершеннолетних- не зарегистрировано. По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства происшествия устанавливаются. Ранее сообщалось, что в аварии пострадала девушка. Момент аварии попал на видео.

В ДТП с маршруткой в центре Рязани пострадал 21-летний молодой человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

ДТП случилось утром 17 сентября вблизи дома № 21 на улице Право-Лыбедская 21-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» столкнулся с маршрутным автобусом «Паз», под управлением 67-летнего жителя Рязани.

Водитель легковушки получил травмы и был госпитализирован. В маршрутном автобусе пострадавших, в том числе несовершеннолетних- не зарегистрировано.

По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в аварии пострадала девушка.

Момент аварии попал на видео.