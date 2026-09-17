В Рязани засняли серьезное ДТП с маршруткой, есть пострадавшая
Об этом редакции РЗН.инфо рассказали читатели. По словам очевидцев, столкнулись автомобиль и общественный транспорт. Авария случилась на перекрестке улиц Ленина и Право-Лыбедской. Читательница уточнила, что у пострадавшей подозрение на перелом ноги. На месте работают скорая и МЧС.
На мосту у Рязанского цирка произошло ДТП с маршруткой. Об этом редакции РЗН.инфо рассказали читатели.
По словам очевидцев, столкнулись автомобиль и общественный транспорт. Авария случилась на перекрестке улиц Ленина и Право-Лыбедской.
Читательница уточнила, что у пострадавшей подозрение на перелом ноги.
На месте работают скорая и МЧС.