В Рязани засняли серьезное ДТП с маршруткой, есть пострадавшая

Об этом редакции РЗН.инфо рассказали читатели. По словам очевидцев, столкнулись автомобиль и общественный транспорт. Авария случилась на перекрестке улиц Ленина и Право-Лыбедской. Читательница уточнила, что у пострадавшей подозрение на перелом ноги. На месте работают скорая и МЧС.