Момент ДТП с маршруткой в центре Рязани попал на видео

Авария случилась на перекрестке улиц Ленина и Право-Лыбедской. Столкнулись «Лада» и маршрутка. На опубликованных кадрах видно, что в легковушку врезался общественный транспорт в момент, когда та поворачивала налево. Ранее читатели сообщали РЗН.инфо, что на месте работали скорая и МЧС. Позже в ГАИ уточнили, что травмы получил 21-летний водитель «Лады». Пассажиры маршрутки не пострадали.

Момент ДТП с маршруткой в центре Рязани попал на видео. Кадры разместили в соцсетях.

Авария случилась на перекрестке улиц Ленина и Право-Лыбедской. Столкнулись «Лада» и маршрутка.

На опубликованных кадрах видно, что в легковушку врезался общественный транспорт в момент, когда та поворачивала налево.

Ранее читатели сообщали РЗН.инфо, что на месте работали скорая и МЧС. Позже в ГАИ уточнили, что травмы получил 21-летний водитель «Лады». Пассажиры маршрутки не пострадали.

Видео: соцсети.