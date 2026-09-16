Школа в Рязани переложила ответственность за травму ребенка на футбольный клуб

Мать 10-летнего мальчика, который получил тяжелую травму в школе № 69, рассказала корреспонденту РЗН.инфо о том, как администрация учебного заведения ответила на ее обращение. Напомним, 5 сентября на платной тренировке по футболу в школе № 69 ребенок поскользнулся на влажном покрытии из-за протечек крыши и получил перелом шейки бедра. В ответе на обращение женщине сообщили, что между школой и ИП Казиев А. М. — футбольным клубом «Академика» действует договор, согласно которому предприниматель получил право использовать спортзал школы без нарушения образовательного процесса.

Мать 10-летнего мальчика, который получил тяжелую травму в школе № 69, рассказала корреспонденту РЗН.инфо о том, как администрация учебного заведения ответила на ее обращение.

Напомним, 5 сентября на платной тренировке по футболу в школе № 69 ребенок поскользнулся на влажном покрытии из-за протечек крыши и получил перелом шейки бедра.

В ответе на обращение женщине сообщили, что между школой и ИП Казиев А. М. — футбольным клубом «Академика» действует договор, согласно которому предприниматель получил право использовать спортзал школы без нарушения образовательного процесса.

Кроме того, в администрации школы заявили, что, исходя из содержания обращения, семья получила услуги ненадлежащего качества, что и привело к травме. При этом в школе подчеркнули, что обеспечивать безопасность детей во время тренировок обязан тренер, а не образовательная организация.

«В период тренировок обязанность обеспечивать безопасность тренировочного процесса несет ИП Казиев А. М. «, — заявили в администрации школы № 69.

Мать пострадавшего подчеркнула, что в официальном ответе администрация школы неправильно написала имя ребенка.

Помимо этого, по ее словам, в образовательной организации отрицают протечку крыши.

«Вынуждены отклонить за необоснованностью, факты протекания крыши, так и факты нарушения школой безопасных условий пользования спорного помещения», — ответили в администрации.

Женщина сообщила, что уже направила заявления в несколько ведомств для разбирательства в произошедшем. Среди них:

директор МАОУ «Школа № 69» Детко Т. Г.;

Управление образования администрации г. Рязани;

ОМВД России по Московскому району г. Рязани;

прокуратура Рязанской области;

уполномоченный по правам ребенка в Рязанской области Евдокимова А. В.;

министерство образования Рязанской области.

Напомним, на комитете по соцвопросам сообщали, что к новому учебному году все школы готовы.