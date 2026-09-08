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В Рязани 10- летний мальчик сломал шейку бедра в школе из-за протекающей крыши
5 сентября на платной тренировке по футболу в школе № 69 10-летний мальчик получил тяжелый перелом шейки бедра, поскользнувшись на влажном покрытии. Об этом редакции РЗН.инфо сообщила мать пострадавшего. По ее словам, дети заметили мокрый пол из-за протекающей крыши и предупредили тренера, который убрал воду, но это не предотвратило падение. Родители отвезли ребенка в травмпункт, где ему диагностировали перелом. Он уже перенес одну операцию, вторая запланирована на ближайшие дни, а полное восстановление займет около года. Мать возмущена условиями занятий и заявила, что протекающая крыша — это прямой риск для детей. После инцидента директор школы предложила лишь материальную помощь на покупку костылей.

5 сентября на платной тренировке по футболу в школе № 69 произошел несчастный случай. 10-летний ребенок поскользнулся на влажном покрытии и получил тяжелый перелом шейки бедра. Об этом редакции РЗН.инфо сообщила мать пострадавшего.

По словам женщины, дети сразу заметили, что пол в зале мокрый из-за протекающей крыши, и предупредили тренера, после чего он убрал воду, однако это не предотвратило падение одного из учеников.

Родители самостоятельно доставили мальчика в травмпункт, где врачи диагностировали перелом шейки бедра. Ребенок уже перенес одну операцию, вторая запланирована через 10 дней. После вмешательства мальчику предстоит провести два месяца в гипсе, а на полное восстановление уйдет около года.

Мать ребенка возмущена условиями, в которых проходят занятия. «Как школу ввели в эксплуатацию в таком состоянии? Спортивный зал с протекающей крышей — это не „недостаток“, это прямой риск для детей. И этот риск реализовался», — заявила женщина.

После инцидента с мамой мальчика связалась директор школы № 69. По словам женщины, руководитель предложила лишь материальную помощь на покупку костылей. «Полгода жизни ребенка на костылях», — возмущена мать.

Также родительница отметила, что мальчик учится в школе № 52. Там педагоги и директор уже выразили готовность оказать любую необходимую поддержку. Учителя согласны переоборудовать класс и создать все условия, чтобы ребенок не остался на второй год из-за долгого лечения.