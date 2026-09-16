В Рязани отчитались о готовности школ, из-за течи крыши в одной из них травмирован ребенок

Заместитель главы администрации Рязани Екатерина Зимина выступила с докладом на профильном комитете гордумы, сообщив о готовности социальных учреждений к 2026/2027 учебному году. Проверки проводились выездными комиссиями, которые оценивали качество ремонтов, подготовку к отопительному сезону, антитеррористическую защищенность и пожарную безопасность. В 2026 году капитальный ремонт прошел в школе № 19 и детских садах №№ 10, 59, 150. Также продолжаются работы по местным инициативам в ряде школ и детских садов, общая сумма финансирования которых превышает 260 миллионов рублей. Зимина отметила, что заявки на капитальный ремонт уже поданы на федеральный уровень.