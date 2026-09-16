В Рязани отчитались о готовности школ, из-за течи крыши в одной из них травмирован ребенок

Заместитель главы администрации Рязани Екатерина Зимина, курирующая социальную сферу, выступила с докладом на профильном комитете гордумы. Об этом 16 сентября сообщила журналист РЗН.инфо.
Зимина рассказала, что готовность социальных учреждений Рязани к 2026/2027 учебному году проверяли выездные приемочные комиссии: основное внимание уделялось качеству ремонтных работ, подготовке к отопительному сезону, антитеррористической защищенности, пожарной безопасности, состоянию прилегающих территорий и материально-технической базе.
Чиновница отметила, что в 2026 году капитальный ремонт прошел в школе № 19 и детских садах №№ 10, 59, 150. Также проводятся работы по проектам местных инициатив в школах №№ 30, 32, 35, 50, 52, 54, 63, 64, 67, 70, 76 и детском саду № 107 и по программе «Доступная среда» в детссадах №№ 85 и 137. Общий объем финансирования этих работ составляет более 260 миллионов рублей. Также Зимина отметила, что заявки на капитальный ремонт школ и детских садов уже подали на федеральный уровень.
«Наши учреждения готовы к новому учебному году. Этому предшествовала большая работа. И все, что можно было сделать, чтобы учреждение было чистым, комфортным и безопасным, мы сделали. Стоит отдельно отметить и родителей, которые несмотря на отпуска и летний период в целом помогли осуществить задуманное», — заключила Зимина.
У депутатов вопросов к докладчику не возникло. Информацию о готовности образовательных учреждений к новому учебному году приняли к сведению.
Напомним, в сентябре стало известно о серьезном инциденте в одной из рязанских школ. 5 сентября на платной тренировке по футболу в спортзале школы, расположенной в микрорайоне Канищево, 10-летний мальчик поскользнулся на влажном полу и получил перелом шейки бедра из-за протекающей крыши.
По словам матери пострадавшего, дети предупреждали тренера о мокром поле, но это не предотвратило падение. На полное восстановление мальчика уйдет около года, два месяца из которых он проведет в гипсе. Директор школы, где проходила тренировка, предложила семье лишь материальную помощь на покупку костылей.