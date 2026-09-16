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В Рязани отчитались о готовности школ, из-за течи крыши в одной из них травмирован ребенок
Заместитель главы администрации Рязани Екатерина Зимина выступила с докладом на профильном комитете гордумы, сообщив о готовности социальных учреждений к 2026/2027 учебному году. Проверки проводились выездными комиссиями, которые оценивали качество ремонтов, подготовку к отопительному сезону, антитеррористическую защищенность и пожарную безопасность. В 2026 году капитальный ремонт прошел в школе № 19 и детских садах №№ 10, 59, 150. Также продолжаются работы по местным инициативам в ряде школ и детских садов, общая сумма финансирования которых превышает 260 миллионов рублей. Зимина отметила, что заявки на капитальный ремонт уже поданы на федеральный уровень.

Заместитель главы администрации Рязани Екатерина Зимина, курирующая социальную сферу, выступила с докладом на профильном комитете гордумы. Об этом 16 сентября сообщила журналист РЗН.инфо.

Зимина рассказала, что готовность социальных учреждений Рязани к 2026/2027 учебному году проверяли выездные приемочные комиссии: основное внимание уделялось качеству ремонтных работ, подготовке к отопительному сезону, антитеррористической защищенности, пожарной безопасности, состоянию прилегающих территорий и материально-технической базе.

Чиновница отметила, что в 2026 году капитальный ремонт прошел в школе № 19 и детских садах №№ 10, 59, 150. Также проводятся работы по проектам местных инициатив в школах №№ 30, 32, 35, 50, 52, 54, 63, 64, 67, 70, 76 и детском саду № 107 и по программе «Доступная среда» в детссадах №№ 85 и 137. Общий объем финансирования этих работ составляет более 260 миллионов рублей. Также Зимина отметила, что заявки на капитальный ремонт школ и детских садов уже подали на федеральный уровень.

«Наши учреждения готовы к новому учебному году. Этому предшествовала большая работа. И все, что можно было сделать, чтобы учреждение было чистым, комфортным и безопасным, мы сделали. Стоит отдельно отметить и родителей, которые несмотря на отпуска и летний период в целом помогли осуществить задуманное», — заключила Зимина.

У депутатов вопросов к докладчику не возникло. Информацию о готовности образовательных учреждений к новому учебному году приняли к сведению.

Напомним, в сентябре стало известно о серьезном инциденте в одной из рязанских школ. 5 сентября на платной тренировке по футболу в спортзале школы, расположенной в микрорайоне Канищево, 10-летний мальчик поскользнулся на влажном полу и получил перелом шейки бедра из-за протекающей крыши.

По словам матери пострадавшего, дети предупреждали тренера о мокром поле, но это не предотвратило падение. На полное восстановление мальчика уйдет около года, два месяца из которых он проведет в гипсе. Директор школы, где проходила тренировка, предложила семье лишь материальную помощь на покупку костылей.