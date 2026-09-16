Минобороны сообщило об ударе по контейнеровозу в порту Черноморска

Российские военные нанесли удар беспилотниками по контейнеровозу в порту Черноморска. По данным Минобороны России, судно доставило грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ. В ведомстве заявили, что в течение дня продолжили наносить удары по украинским портам и морским судам, которые, по утверждению Минобороны, используются в интересах ВСУ.

Российские военные нанесли удар беспилотниками по контейнеровозу в порту Черноморска. По данным Минобороны России, судно доставило грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ.

В ведомстве заявили, что в течение дня продолжили наносить удары по украинским портам и морским судам, которые, по утверждению Минобороны, используются в интересах ВСУ.

Ранее говорилось, что ВС РФ нанесли удары беспилотниками по предприятиям военной промышленности и портам Украины, а также объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры