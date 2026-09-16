ВС РФ нанесли поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины
Также под удар попали: склады горючего и военного имущества, места сборки и хранения беспилотников, пункты временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 147 районах. Средства ПВО сбили 258 беспилотников самолетного типа.
ВС РФ нанесли поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины. Об этом сообщает Минобороны.
Также под удар попали: склады горючего и военного имущества, места сборки и хранения беспилотников, пункты временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 147 районах.
Средства ПВО сбили 258 беспилотников самолетного типа.