Ночью ВС РФ нанесли удар по киевскому автотранспортному предприятию

В ночь на 16 сентября ВС РФ нанесли удары беспилотниками по предприятиям военной промышленности и портам Украины, а также морским судам, задействованным в интересах Вооруженных сил Украины. Об этом пишет Минобороны. В результате атак поражено промышленное предприятие в Киеве, которое производило специализированные автомобили для нужд ВСУ, а также морское судно типа «сухогруз» в порту «Черноморск», доставившее груз военного назначения.

В ночь на 16 сентября ВС РФ нанесли удары беспилотниками по предприятиям военной промышленности и портам Украины, а также морским судам, задействованным в интересах Вооруженных сил Украины. Об этом пишет Минобороны.

В результате атак поражено промышленное предприятие в Киеве, которое производило специализированные автомобили для нужд ВСУ, а также морское судно типа «сухогруз» в порту «Черноморск», доставившее груз военного назначения.