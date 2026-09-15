Над Рязанской областью в ночь на 15 сентября сбили БПЛА

Всего в течение прошедшей ночи силы ПВО перехватили над Россией 222 украинских беспилотника самолетного типа. Атаки отражены над территориями Орловской, Белгородской, Воронежской, Тульской, Тамбовской, Брянской, Ростовской, Курской, Липецкой, Рязанской, Саратовской, Самарской, Калужской, Ульяновской областей, Республики Татарстан, Республики Крым и над акваторией Черного моря. В Минобороны не уточнили, сколько дронов сбили над Рязанской областью. Ранее в регионе действовала беспилотная опасность.

Над Рязанской областью в ночь на 15 сентября сбили БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны.

Всего в течение прошедшей ночи силы ПВО перехватили над Россией 222 украинских беспилотника самолетного типа.

Атаки отражены над территориями Орловской, Белгородской, Воронежской, Тульской, Тамбовской, Брянской, Ростовской, Курской, Липецкой, Рязанской, Саратовской, Самарской, Калужской, Ульяновской областей, Республики Татарстан, Республики Крым и над акваторией Черного моря.

В Минобороны не уточнили, сколько дронов сбили над Рязанской областью.

Ранее в регионе действовала беспилотная опасность.

Обновлено: позже стало известно, что над Рязанской областью уничтожен один дрон.