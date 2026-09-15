Малков сообщил подробности ночной атаки ВСУ на Рязанскую область
Как рассказал глава региона, в ночь на 15 сентября над территорией региона сбит один БПЛА. Отмечается, что пострадавших и повреждений нет.
Губернатор Павел Малков сообщил подробности ночной атаки ВСУ на Рязанскую область. Пост об этом опубликован в его соцсетях.
Как рассказал глава региона, в ночь на 15 сентября над территорией региона сбит один БПЛА.
Отмечается, что пострадавших и повреждений нет.
Напомним, в Рязанской области ночью объявляли угрозу атаки БПЛА. В Минобороны сообщали о работе ПВО.