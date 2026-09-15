Ночью в Рязанской области действовала беспилотная опасность
Угроза атаки БПЛА действовала на территории Рязанской области с 23:19 14 сентября. Жителей призывали избегать открытых участков, не подходить к окнам. В 02:02 15 сентября беспилотную опасность отменили.
Ночью в Рязанской области действовала беспилотная опасность. Об этом сообщили в РСЧС.
Угроза атаки БПЛА действовала на территории Рязанской области с 23:19 14 сентября. Жителей призывали избегать открытых участков, не подходить к окнам.
В 02:02 15 сентября беспилотную опасность отменили.