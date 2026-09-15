Лавров заявил о готовности России к новому раунду переговоров с Украиной

Москва готова к новому раунду переговоров по Украине, если Киев захочет возобновить диалог. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает ТАСС. По словам министра, Россия подробно разъясняет Вашингтону свою позицию по Украине. При этом пока сложно сказать, как это отразится на реальных действиях Белого дома.

Москва готова к новому раунду переговоров по Украине, если Киев захочет возобновить диалог. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает ТАСС.

По словам министра, Россия подробно разъясняет Вашингтону свою позицию по Украине. При этом пока сложно сказать, как это отразится на реальных действиях Белого дома.

Лавров также сообщил, что Москва ожидает скорого решения Международного суда ООН по делу, связанному с обвинениями в геноциде в Донбассе.

Кроме того, министр заявил, что Россия добьется возвращения своих золотовалютных резервов, замороженных Евросоюзом.

Ранее на полях саммита БРИКС в Нью-Дели Лавров заявил, что Россия не будет останавливать проведение СВО на время переговоров по Украине. Он также назвал решение пригласить Владимира Зеленского приехать в Москву огромным жестом доброй воли со стороны РФ.