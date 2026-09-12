Песков: приглашение Зеленского в Москву остается в силе
Так Песков прокомментировал заявление главы киевского режима о желании встретиться с Путиным на полях саммита G20 в американском Майами. «Если он [Зеленский] действительно хочет встретиться с Путиным, то Путин еще ранее говорил, что он может прилететь в Москву», — приводятся слова Пескова.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что приглашение Владимира Зеленского в Москву остается в силе. Об этом 12 сентября сообщило ТАСС.
Так Песков прокомментировал заявление главы киевского режима о желании встретиться с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита G20 в американском Майами.
«Если он [Зеленский] действительно хочет встретиться с Путиным, то Путин еще ранее говорил, что он может прилететь в Москву», — приводятся слова Пескова.