Песков: приглашение Зеленского в Москву остается в силе

Так Песков прокомментировал заявление главы киевского режима о желании встретиться с Путиным на полях саммита G20 в американском Майами. «Если он [Зеленский] действительно хочет встретиться с Путиным, то Путин еще ранее говорил, что он может прилететь в Москву», — приводятся слова Пескова.