Лавров исключил остановку спецоперации на время переговоров по Украине

Как сказал Лавров журналистам, Россия по-прежнему готова к переговорам, но на период их проведения останавливать СВО не будет. Он также назвал решение пригласить Владимира Зеленского приехать в Москву огромным жестом доброй воли со стороны РФ. Лавров напомнил, что глава киевского режима так и не отменил запрет на контакты с президентом Владимиром Путиным и его командой.

Глава МИД Сергей Лавров на полях саммита БРИКС в Нью-Дели заявил, что Россия не будет останавливать проведение СВО на время переговоров по Украине. Об этом 12 сентября сообщило РИА Новости.

Как сказал Лавров журналистам, Россия по-прежнему готова к переговорам, но на период их проведения останавливать СВО не будет.

Он также назвал решение пригласить Владимира Зеленского приехать в Москву огромным жестом доброй воли со стороны РФ. Лавров напомнил, что глава киевского режима до сих пор не отменил запрет на контакты с президентом Владимиром Путиным и его командой.