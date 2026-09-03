Россельхознадзор не получал сообщений о гибели кошек после «Мультифела»

Россельхознадзор не получал официальных обращений о гибели кошек после применения ветеринарной вакцины «Мультифел». «На текущий момент официальных обращений о случаях гибели кошек после вакцинации лекарственным препаратом для ветеринарного применения „Мультифел“ производства ООО „Ветбиохим“ в ведомство не поступало», — заявили в Россельхознадзоре. Ранее владельцы кошек начали жаловаться на состояние животных после вакцинации «Мультифелом», сообщает Telegram-канал SHOT. По словам хозяев, у питомцев повышалась температура, появлялись рвота и жидкий стул с кровью.

Россельхознадзор не получал официальных обращений о гибели кошек после применения ветеринарной вакцины «Мультифел». Об этом сообщили РИА Новости в ведомстве.

«На текущий момент официальных обращений о случаях гибели кошек после вакцинации лекарственным препаратом для ветеринарного применения „Мультифел“ производства ООО „Ветбиохим“ в ведомство не поступало», — заявили в Россельхознадзоре.

При этом в отношении производителя «Ветбиохим» проводят контрольно-надзорные мероприятия. Специалисты расследуют причины осложнений у домашних животных после применения вакцины «Мультикан-8». По итогам проверки ведомство примет меры в соответствии с законодательством.

Ранее владельцы кошек начали жаловаться на состояние животных после вакцинации «Мультифелом», сообщает Telegram-канал SHOT. По словам хозяев, у питомцев повышалась температура, появлялись рвота и жидкий стул с кровью.

О подобных случаях сообщали владельцы животных в Подмосковье, Самаре и Барнауле. В одном из приютов Подмосковья, по данным SHOT, после вакцинации заболели пять котят. Один из них впал в кому и умер, однако официальная связь его смерти с вакциной пока не подтверждена.

Ранее Россельхознадзор приостановил обращение конкретной серии вакцины «Мультикан-8» после сообщений о гибели собак. Ведомство также начало проверку причин произошедшего.