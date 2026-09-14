Названа протяженность будущей сети высокоскоростной магистрали до Рязани

Вице-премьер России Виталий Савельев сообщил, что до 2050 года в стране построят сеть высокоскоростных магистралей (ВСМ) протяженностью более 4 500 километров. Будут созданы пять линий, включая маршрут из Москвы в Санкт-Петербург, который уже строится, а также направления в Минск, Екатеринбург через Казань, Адлер и Рязань. По словам Савельева, проект обеспечит пассажиропоток в 77 миллионов человек. Из них 23 миллиона будут путешествовать по линии Москва — Санкт-Петербург, а остальные 54 миллиона — по другим направлениям. На всей сети будет работать около 350 высокоскоростных поездов. Проектирование и строительство магистрали Москва — Санкт-Петербург запланировано на 2024-2028 годы, а открытие ожидается в 2028 году.

Вице-премьер России Виталий Савельев сообщил, что до 2050 года в стране построят сеть высокоскоростных магистралей (ВСМ) протяженностью более 4 500 километров. Об этом пишет ТАСС.

Будут созданы пять линий, включая маршрут из Москвы в Санкт-Петербург, который уже строится, а также направления в Минск, Екатеринбург через Казань, Адлер и Рязань.

По словам Савельева, проект обеспечит пассажиропоток в 77 миллионов человек. Из них 23 миллиона будут путешествовать по линии Москва — Санкт-Петербург, а остальные 54 миллиона — по другим направлениям. На всей сети будет работать около 350 высокоскоростных поездов.

Строительство первой высокоскоростной магистрали в России осуществляется по поручению президента Владимира Путина. Дорога длиной около 700 километров пройдет через шесть регионов страны, где живут 30 миллионов человек. Ожидается, что к 2030 году количество пассажиров между городами вырастет до 23 миллионов.

Проектирование и строительство магистрали Москва — Санкт-Петербург запланировано на 2024-2028 годы, а открытие ожидается в 2028 году.

Напомним, власти заявляли о начале оценочных работ по строительству ВСМ до Рязани. Также стало известно, к какому году построят высокоскоростную магистраль от Москвы до Рязани.