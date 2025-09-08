Власти заявили о начале оценочных работ по строительству ВСМ до Рязани

Вице-премьер России Виталий Савельев сообщил о начале оценочных работ по четырем новым высокоскоростным железнодорожным магистралям (ВСМ). Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что работы уже ведутся и по поручению президента страны в марте 2026 года будет представлен отчет о параметрах этих проектов.

Проект ВСМ Москва — Санкт-Петербург стал первым из пяти утвержденных президентом проектов высокоскоростных магистралей. В планах — строительство магистралей от Москвы до Минска, Екатеринбурга через Казань, Адлера и Рязани. Ожидается, что к 2045 году общая протяженность сети высокоскоростных магистралей превысит 4,5 тысячи километров, и по ним будут курсировать до 300 поездов.

Согласно ранее представленной презентации РЖД, следующим в очереди на реализацию станет проект магистрали Москва — Екатеринбург, за которым последуют маршруты до Адлера, Минска и Рязани.