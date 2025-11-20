Высокоскоростная магистраль от Москвы до Рязани появится к 2045 году

В России к 2045 году планируется строительство пяти высокоскоростных магистралей (ВСМ) общей протяженностью более 4,5 тыс. км. Об этом 19 ноября на выставке-форуме «Транспорт России» сообщил вице-премьер РФ Виталий Савельев, передает сайт «Известия».
По его словам, новые магистрали свяжут Москву с Рязанью, Екатеринбургом, Адлером и Минском. Особое внимание уделяется проекту ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом, где время в пути сократится до 2 часов 15 минут, а поезда будут курсировать каждые 15 минут в час пик.
Савельев подчеркнул, что развитие высокоскоростного железнодорожного транспорта является важным шагом к технологическому прорыву и экономическому росту страны. «Мы, как страна, сейчас вступили в высшую лигу развития ВМС в мире. Магистрали обеспечивают множественные эффекты для экономики и технологической независимости», — отметил он.
Министр транспорта РФ Андрей Никитин добавил, что Россия занимает первое место по численности ледокольного флота, а объем перевозок по Северному морскому пути уже в три раза превышает показатели Советского Союза.
Напомним, ранее сообщалось, что начались работы над высокоскоростной железнодорожной магистралью Москва — Рязань.
Также Владимир Путин утвердил схему развития ВСМ до Рязани.
Фото: «Известия»