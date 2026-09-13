Участник фестиваля BRICS Skate Cup из ОАЭ выразил желание вновь посетить Рязань

Участник международного фестиваля уличной культуры и спорта BRICS Skate Cup 2026 года из Объединенных Арабских Эмиратов Джей Саид заявил о желании вернуться в Рязань. «Моя поездка в Рязань на Кубок BRICS стала одним из самых запоминающихся впечатлений, которые я получил в России, — отметил Саид, являющийся главой спортивного клуба Madrollers и президентом ассоциации Skateball UAE. — Из более чем семи городов, которые я посетил, именно Рязань особенно выделяется. Люди были простыми, открытыми и искренне рады нашему визиту». Эмиратский спортсмен подчеркнул, что визит не ограничился только спортивной площадкой.

Участник международного фестиваля уличной культуры и спорта BRICS Skate Cup 2026 года из Объединенных Арабских Эмиратов Джей Саид заявил о желании вернуться в Рязань. По его словам, город особенно запомнился ему среди других российских населенных пунктов благодаря теплому приему и уникальной атмосфере, передали РИА Новости.

«Моя поездка в Рязань на Кубок BRICS стала одним из самых запоминающихся впечатлений, которые я получил в России, — отметил Саид, являющийся главой спортивного клуба Madrollers и президентом ассоциации Skateball UAE. — Из более чем семи городов, которые я посетил, именно Рязань особенно выделяется. Люди были простыми, открытыми и искренне рады нашему визиту».

Эмиратский спортсмен подчеркнул, что визит не ограничился только спортивной площадкой.

«Для нас было большой честью стать гостями Федерации роллер спорта и быть принятыми руководством региона, чье гостеприимство позволило нам почувствовать себя действительно желанными гостями, — поделился он. — Мы не просто приехали и уехали, у нас была возможность по-настоящему познакомиться с городом. Экскурсии, музеи и исторические достопримечательности позволили нам почувствовать его историю и дух».

Также он добавил, что мягкая и комфортная погода стала приятным подарком по сравнению с ожидаемой европейской жарой.

Фестиваль прошел в Рязани с 27 по 30 августа. Это мероприятие стало первым международным событием Федерации скейтбординга и роллер спорта России после того, как Международная федерация World Skate вернула российским атлетам право выступать под национальным флагом и гимном. В соревнованиях приняли участие 987 спортсменов из 20 регионов России и 27 стран, включая все десять государств объединения BRICS.