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Малков заявил, что BRICS SKATE CUP пройдет в Рязани в 2027 году
В последний день соревнований на Лыбедском бульваре прошел финал по скейтбордингу. Первое место занял Матиас Дель Олио из Аргентины, получивший четыре тысячи долларов США. На втором месте оказался Джарудеч Сежао из Таиланда с выигрышем в две тысячи долларов. Третье место занял Семен Кутузов из Сочи, который получил одну тысячу долларов и был признан лучшим российским райдером. По словам главы региона, мероприятие готовилось в сжатые сроки, и в будущем организаторы планируют сделать событие еще более масштабным.

Губернатор Павел Малков заявил, что BRICS SKATE CUP пройдет в Рязани в 2027 году. Об этом сообщили в ИД «Пресса».

В Рязани завершился международный фестиваль уличной культуры и спорта BRICS SKATE CUP 2026 года. Как сообщили в издательском доме «Пресса», в соревнованиях приняли участие более 500 спортсменов из 30 стран, а общий призовой фонд составил 20 тысяч долларов США.

В последний день соревнований на Лыбедском бульваре прошел финал по скейтбордингу. Первое место занял Матиас Дель Олио из Аргентины, получивший четыре тысячи долларов США. На втором месте оказался Джарудеч Сежао из Таиланда с выигрышем в две тысячи долларов. Третье место занял Семен Кутузов из Сочи, который получил одну тысячу долларов и был признан лучшим российским райдером.

Участники из разных стран отметили значимость мероприятия для развития спорта в своих регионах. В частности, спортсмен из Мадагаскара Лофо Нирина назвал участие в фестивале большой победой для себя и своей страны, несмотря на волнение во время выполнения трюков. Фестиваль BRICS SKATE CUP 2026 года был рассчитан на аудиторию старше шести лет.

По словам главы региона, мероприятие готовилось в сжатые сроки, и в будущем организаторы планируют сделать событие еще более масштабным.

Глава Федерации скейтбординга и роллер-спорта России Илья Вдовин высоко оценил организацию соревнований, отметив, что страна может брать пример с Рязанской области в развитии уличного спорта. Он также подчеркнул важность работы с сообществом, чтобы создаваемые площадки действительно использовались по назначению, а не простаивали без дела.