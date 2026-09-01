Победитель BRICS SKATE CUP даст советы для проекта нового памп-трека в Рязани

Победитель BRICS SKATE CUP, скейтбордист из Аргентины Матиас Дель Олио даст советы для проекта нового памп-трека в Рязани. Об этом сообщил губернатор Павел Малков на заседании правительства Рязанской области. «Спроектируем еще один памп-трек в Рязани, в работе нам помогут спортсмены, в том числе победитель фестиваля, аргентинец Матиас Дель Олио, чтобы трек получился таким, каким его хотят видеть спортсмены», — сказал Малков. Глава региона также рассказал, что участниками BRICS SKATE CUP 2026 стали больше 900 человек. Фестиваль BRICS SKATE CUP пройдет в Рязани в 2027 году. В планах также создание крытого памп-трека для холодного времени года.

Победитель BRICS SKATE CUP, скейтбордист из Аргентины Матиас Дель Олио даст советы для проекта нового памп-трека в Рязани. Об этом сообщил губернатор Павел Малков на заседании правительства Рязанской области.

«Спроектируем еще один памп-трек в Рязани, в работе нам помогут спортсмены, в том числе победитель фестиваля, аргентинец Матиас Дель Олио, чтобы трек получился таким, каким его хотят видеть спортсмены», — сказал Малков.

Глава региона также рассказал, что участниками BRICS SKATE CUP 2026 стали больше 900 человек. Фестиваль BRICS SKATE CUP пройдет в Рязани в 2027 году.

В планах также создание крытого памп-трека для холодного времени года.

Ранее сообщалось, что около Лесопарка в Рязани появится скейт-парк, памп-трек и спортплощадки.