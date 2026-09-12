В парке у Черезовских прудов высадили более двух тысяч растений

По словам мэра Бориса Ясинского, проект реализовали ландшафтные архитекторы при поддержке компании Greenworks. Для парка у Черезовских прудов специалисты предложили композицию из деревьев и кустарников с учётом местных природных условий. «Её продумали так, чтобы она выглядела интересно в любое время года. Весной будет цвести спирея Вангутта, а летом внимание на себя переключит дерн с пёстрой листвой. Этих кустов разных сортов высадили свыше 1450 штук, они формируют зелёный массив. Осенью деревья и кустарники окрасятся в жёлто-багряные тона, а зимой своим видом будут радовать вечнозелёные сосны», — рассказал Ясинский.

В парке у Черезовских прудов высадили более двух тысяч растений. Об этом сообщил мэр Рязани Борис Ясинский 12 сентября.

По его словам, проект реализовали ландшафтные архитекторы при поддержке компании Greenworks. Она с 2024 года развивает программу частно-государственного партнёрства, в рамках которой дизайнеры разрабатывают проекты озеленения и вместе с администрациями городов воплощают их в жизнь, указал мэр.

Ясинский отметил, что для парка у Черезовских прудов специалисты предложили композицию из деревьев и кустарников с учётом местных природных условий.

«Её продумали так, чтобы она выглядела интересно в любое время года. Весной будет цвести спирея Вангутта, а летом внимание на себя переключит дерн с пёстрой листвой. Этих кустов разных сортов высадили свыше 1450 штук, они формируют зелёный массив.

Осенью деревья и кустарники окрасятся в жёлто-багряные тона, а зимой своим видом будут радовать вечнозелёные сосны. Они наряду с быстрорастущей ивой задают основу композиции. Красоты добавит мискантус, сохраняющий декоративность с весны до поздней зимы», — рассказал Ясинский.

Он добавил, что также компания передала городу технику для ухода за насаждениями, включая кусторезы, пилы, газонокосилки и воздуходувы на аккумуляторах. Уточняется, что они работают от одного батарейного блока, почти не шумят и не дают выхлопов.

Ранее в парке у Черезовских прудов установили беседки, туалеты и деревянные шезлонги.

Фото: канал Бориса Ясинского в мессенджере «Макс».