В парке Черезовские пруды началась установка беседок и туалетов

Отмечается, что там уже установили навесы для качелей и шезлонгов. Также появятся две зоны беседок: одна будет рядом с водой, а другая — у игровой площадки. Для удобства отдыхающих установят модульный туалет. В парке также убирают сухие ветки, чтобы избежать опасности при сильном ветре. Когда наступит подходящее время, планируется высадка новых кустарников и деревьев. По словам Ясинского, недочеты, которые подмечают местные жители, уже постепенно исправляются. Работы будут приняты только после устранения всех недостатков. Также глава города подчеркнул, что с подрядчиками, которые не соблюдают сроки или выполняют работу некачественно, контракты будут расторгаться.

В парке Черезовские пруды продолжается благоустройство в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Об этом сообщает Борис Ясинский, глава Рязани.

Отмечается, что там уже установили навесы для качелей и шезлонгов. Также появятся две зоны беседок: одна будет рядом с водой, а другая — у игровой площадки. Для удобства отдыхающих установят модульный туалет.

В парке также убирают сухие ветки, чтобы избежать опасности при сильном ветре. Когда наступит подходящее время, планируется высадка новых кустарников и деревьев.

По словам Ясинского, недочеты, которые подмечают местные жители, уже постепенно исправляются. Работы будут приняты только после устранения всех недостатков.

Также глава города подчеркнул, что с подрядчиками, которые не соблюдают сроки или выполняют работу некачественно, контракты будут расторгаться. «Нам важно, чтобы общественные пространства получались именно такими, какими их хотели видеть жители, которые голосовали за эти проекты и теперь ждут результаты», — говорится в сообщении.