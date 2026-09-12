Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 12
18°
Вск, 13
18°
Пнд, 14
19°
ЦБ USD 84.26 -0.09 12/09
ЦБ EUR 97.87 -0.42 12/09
Нал. USD 84.30 / 84.60 12/09 13:28
Нал. EUR 99.50 / 100.00 12/09 13:28
Новости
Итоги года New
Публикации
Как из-за нового закона рязанцы не могут построить дом в зонах подтопл...
В зону c новыми ограничениями входят Борки, большая час...
8 сентября 13:27
2 744
В Рязани сотня средневековых бойцов поучаствовали в рыцарском турнире...
5 сентября территория Борок наполнилась размеренным зво...
7 сентября 16:50
862
Как топливо Евро-2 и Евро-3 влияет на современные автомобили
Топливо стандартов Евро-2, -3 и -4 значительно уступает...
4 сентября 12:54
2 041
Почему бензин в Рязани продаётся по 120 рублей и когда появится Евро-2...
Бензин по 120 рублей на заправках в Рязани уже давно ни...
3 сентября 13:32
4 485
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Олег Романцев дал старт матчу в честь 115-летия рязанского футбола
Торжественное мероприятие, посвященное 115-летию рязанского футбола, состоялось на стадионе «Рязань-Арена». Губернатор Павел Малков подчеркнул, что 11 сентября — знаковая дата для региона. В этот день 115 лет назад в Рязани прошел первый официально зафиксированный матч. Поэтому дату принято считать днем зарождения рязанского футбола. Олег Романцев выполнил символический удар по мячу, дав старт игре между командами ФК «Рязань» и ФК «Ротор-2» из Волгограда. Кроме того, в рамках праздника встретился с болельщиками на автограф-сессии.

Заслуженный тренер РСФСР, мастер спорта СССР международного класса, уроженец региона Олег Романцев дал старт матчу в честь 115-летия рязанского футбола. Об этом сообщили в пресс-службе облправительства.

Торжественное мероприятие состоялось на стадионе «Рязань-Арена».

Губернатор Павел Малков подчеркнул, что 11 сентября — знаковая дата для региона. В этот день 115 лет назад в Рязани прошел первый официально зафиксированный матч. Поэтому дату принято считать днем зарождения рязанского футбола.

Олег Романцев выполнил символический удар по мячу, дав старт игре между командами ФК «Рязань» и ФК «Ротор-2» из Волгограда. Кроме того, в рамках праздника встретился с болельщиками на автограф-сессии.

Матч стал основным событием празднования и проходил в рамках Первенства России среди команд Второй лиги Дивизиона Б группы 3 сезона 2026 года.

Как сообщил Павел Малков в соцсетях, ФК «Рязань» со счетом 2:0 обыграл ФК «Ротор-2» и поднялся на третье место в турнирной таблице.

Напомним, в рамках праздничной программы также состоялось выступление российской эстрадной певицы Натали.

Ранее в ФК «Рязань» заявили, что не смогут занять первое место по итогам сезона.