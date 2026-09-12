Олег Романцев дал старт матчу в честь 115-летия рязанского футбола

Торжественное мероприятие, посвященное 115-летию рязанского футбола, состоялось на стадионе «Рязань-Арена». Губернатор Павел Малков подчеркнул, что 11 сентября — знаковая дата для региона. В этот день 115 лет назад в Рязани прошел первый официально зафиксированный матч. Поэтому дату принято считать днем зарождения рязанского футбола. Олег Романцев выполнил символический удар по мячу, дав старт игре между командами ФК «Рязань» и ФК «Ротор-2» из Волгограда. Кроме того, в рамках праздника встретился с болельщиками на автограф-сессии.

Заслуженный тренер РСФСР, мастер спорта СССР международного класса, уроженец региона Олег Романцев дал старт матчу в честь 115-летия рязанского футбола. Об этом сообщили в пресс-службе облправительства.

Торжественное мероприятие состоялось на стадионе «Рязань-Арена».

Губернатор Павел Малков подчеркнул, что 11 сентября — знаковая дата для региона. В этот день 115 лет назад в Рязани прошел первый официально зафиксированный матч. Поэтому дату принято считать днем зарождения рязанского футбола.

Олег Романцев выполнил символический удар по мячу, дав старт игре между командами ФК «Рязань» и ФК «Ротор-2» из Волгограда. Кроме того, в рамках праздника встретился с болельщиками на автограф-сессии.

Матч стал основным событием празднования и проходил в рамках Первенства России среди команд Второй лиги Дивизиона Б группы 3 сезона 2026 года.

Как сообщил Павел Малков в соцсетях, ФК «Рязань» со счетом 2:0 обыграл ФК «Ротор-2» и поднялся на третье место в турнирной таблице.

Напомним, в рамках праздничной программы также состоялось выступление российской эстрадной певицы Натали.

Ранее в ФК «Рязань» заявили, что не смогут занять первое место по итогам сезона.