В ФК «Рязань» заявили, что не смогут занять первое место по итогам сезона

18 августа на стадионе «Рязань-Арена» состоялась открытая пресс-конференция ФК «Рязань», во время которой руководство клуба представило новую команду и стратегию развития на ближайшие сезоны. Об этом сообщил корреспондент РЗН.инфо. Главной задачей, стоящей перед обновленным клубом, назван вывод профессионального футбола в регионе на новый уровень. Как подчеркнули спикеры, текущее положение мужской команды не соответствует ни богатой истории рязанского футбола, ни амбициям руководства области.

18 августа на стадионе «Рязань-Арена» состоялась открытая пресс-конференция ФК «Рязань», во время которой руководство клуба представило новую команду и стратегию развития на ближайшие сезоны. Об этом сообщил корреспондент РЗН.инфо.

Главной задачей, стоящей перед обновленным клубом, назван вывод профессионального футбола в регионе на новый уровень. Как подчеркнули спикеры, текущее положение мужской команды не соответствует ни богатой истории рязанского футбола, ни амбициям руководства области.

«Мы соскучились по болельщикам на стадионе и ждём, когда все места будут заняты. Задача — выходить в более высокие лиги. Мы думаем о Первой лиге, цели стоят большие», — заявил директор клуба Павел Голубев, отметив, что достичь этих результатов получится только при поддержке правительства региона, местного бизнеса и преданных болельщиков.

Особое внимание на пресс-конференции уделили кадровым изменениям. Начальник структурного подразделения клуба Дмитрий Ананко подчеркнул, что в команде вводятся высокие требования к дисциплине и профессиональному отношению к делу. Он также отметил, что для усиления состава уже привлечены игроки, имеющие опыт в Премьер-Лиге и Первой лиге.

Отвечая на вопрос журналиста РЗН.инфо, спикеры уточнили оперативные задачи на текущий сезон.

«Безусловно, учитывая большие изменения в структуре клуба и тренерском штабе, мы не можем теоретически даже занять первое место в своей группе. Поэтому задача, которую мы ставим на этот сезон, — войти в тройку по итогам. На следующий игровой год наша задача — усилиться составом, улучшить многие процессы и ставить перед собой самые амбициозные цели», — заявил Павел Голубев.

Андрей Козлов, главный тренер клуба, подтвердил, что изменения в штабе были его осознанным решением, так как прежние подходы не соответствовали его философии «спорта высоких достижений». Он отметил, что сейчас команду фактически выстраивают заново, формируя коллектив из «штучных специалистов», способных не просто участвовать, а побеждать.

На брифинге также отметили, что работа по усилению состава уже ведется: новые футболисты, имеющие опыт игры в сильнейших дивизионах страны, будут появляться на поле уже в ближайших матчах.

Подводя итог пресс-конференции, все участники выразили уверенность, что при сплоченной работе руководства, тренеров и игроков рязанский футбол ждет большое будущее. Болельщиков призвали приходить на стадион и поддерживать команду, которая нацелена радовать яркой игрой.