На футбольном матче в Рязани выступит певица Натали

11 сентября состоится матч между ФК «Рязань» и волгоградским «Ротором-2». Игра состоится в рамках празднования 115-летия рязанского футбола. В честь праздничной даты на стадионе «Рязань-Арена» подготовлена масштабная программа для жителей и гостей региона. Она начнется в 17.30. Почетным гостем станет заслуженный тренер РСФСР, мастер спорта СССР международного класса Олег Романцев. В 18.00 он встретится с болельщиками на автограф-сессии, а перед началом матча между ФК «Рязань» и волгоградским «Ротором-2» выполнит символический удар по мячу, дав старт игре. В рамках праздничной программы также состоится выступление российской эстрадной певицы Натали. С подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте ФК «Рязань». Возрастное ограничение 0+.

На футбольном матче в Рязани выступит певица Натали. Об этом сообщает мэрия.

11 сентября состоится матч между ФК «Рязань» и волгоградским «Ротором-2». Игра состоится в рамках празднования 115-летия рязанского футбола.

В честь праздничной даты на стадионе «Рязань-Арена» подготовлена масштабная программа для жителей и гостей региона. Она начнется в 17.30.

Почетным гостем станет заслуженный тренер РСФСР, мастер спорта СССР международного класса Олег Романцев. В 18.00 он встретится с болельщиками на автограф-сессии, а перед началом матча между ФК «Рязань» и волгоградским «Ротором-2» выполнит символический удар по мячу, дав старт игре.

В рамках праздничной программы также состоится выступление российской эстрадной певицы Натали.

С подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте ФК «Рязань».

Возрастное ограничение 0+.