На футбольном матче в Рязани выступит певица Натали. Об этом сообщает мэрия.
11 сентября состоится матч между ФК «Рязань» и волгоградским «Ротором-2». Игра состоится в рамках празднования 115-летия рязанского футбола.
В честь праздничной даты на стадионе «Рязань-Арена» подготовлена масштабная программа для жителей и гостей региона. Она начнется в 17.30.
Почетным гостем станет заслуженный тренер РСФСР, мастер спорта СССР международного класса Олег Романцев. В 18.00 он встретится с болельщиками на автограф-сессии, а перед началом матча между ФК «Рязань» и волгоградским «Ротором-2» выполнит символический удар по мячу, дав старт игре.
В рамках праздничной программы также состоится выступление российской эстрадной певицы Натали.
С подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте
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