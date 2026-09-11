Саратовский чиновник, обвиняемый в хищении у владельца «Эко-Пронска», отпущен из СИЗО

Экс-зампреда правительства Саратовской области Юрия Моисеева Октябрьский районный суд Рязани отпустил из СИЗО под домашний арест до 1 ноября. Об этом сообщил «Ъ». По данным газеты, изменить меру пресечения просил следователь, поскольку Моисеев полностью признал вину в покушении на мошенничество в особо крупном размере (часть 3 статьи 30, часть 4 статьи 159 УК РФ), раскаялся и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, условия которого выполняет. В публикации напомнили, что экс-зампреда правительства Саратовской области задержали в Рязани 22 января. Вместе с ним по делу проходят его друг Евгений Тимофеев и предприниматель Юрий Муранов. Потерпевшим признан бывший глава администрации Рязани Олег Шишов.

Экс-зампреда правительства Саратовской области Юрия Моисеева Октябрьский районный суд Рязани отпустил из СИЗО под домашний арест до 1 ноября. Об этом сообщил «Ъ».

По данным газеты, изменить меру пресечения просил следователь, поскольку Моисеев полностью признал вину в покушении на мошенничество в особо крупном размере (часть 3 статьи 30, часть 4 статьи 159 УК РФ), раскаялся и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, условия которого выполняет.

В публикации напомнили, что экс-зампреда правительства Саратовской области задержали в Рязани 22 января. Вместе с ним по делу проходят его друг Евгений Тимофеев и предприниматель Юрий Муранов. Потерпевшим признан бывший глава администрации Рязани, владелец «Эко-Пронска» Олег Шишов.

По версии следствия, фигуранты с февраля 2025 года по январь 2026 года планировали похитить у генерального директора строительной компании ЗАО «Рязанский ПЭК» (региональный оператор по обращению с ТКО ООО «Экопронск») 57 500 000 рублей. Они требовали деньги за обеспечение беспрепятственной деятельности регионального оператора по обращению с ТКО.

В мае суд в Рязани продлил арест фигурантам дела о покушении на мошенничество.

На фото — Юрий Моисеев, взято с сайта er.ru.