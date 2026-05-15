Суд в Рязани продлил арест фигурантам дела о покушении на мошенничество

Октябрьский районный суд Рязани 13 и 14 мая 2026 года рассмотрел ходатайства следствия и продлил меру пресечения в виде заключения под стражу трем обвиняемым по делу о покушении на мошенничество в особо крупном размере, совершенном организованной группой (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). По данным следствия, с февраля 2025 года по январь 2026 года фигуранты пытались получить 57 500 000 рублей от генерального директора ЗАО «Рязанский ПЭК» (региональный оператор по обращению с ТКО ООО «Экопронск»).

Октябрьский районный суд Рязани 13 и 14 мая 2026 года рассмотрел ходатайства следствия и продлил меру пресечения в виде заключения под стражу трем обвиняемым по делу о покушении на мошенничество в особо крупном размере, совершенном организованной группой (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ).

14 мая суд продлил арест двум фигурантам — уроженцу Энгельса Саратовской области М1. (1968 года рождения) и уроженцу Шацка Рязанской области М2. (1956 года рождения). М1. останется под стражей до 19 июля 2026 года, М2. — до 20 июля 2026 года. Ранее суд уже продлевал им арест в марте 2026 года.

13 мая аналогичное решение вынесли в отношении третьего фигуранта — уроженца Маркса Саратовской области Т. (1969 года рождения). Ему также продлили содержание под стражей до 20 июля 2026 года. До этого, в марте, срок ареста уже продлевался до 20 мая.

По данным следствия, с февраля 2025 года по январь 2026 года М1., М2. и Т. пытались получить 57 500 000 рублей от генерального директора ЗАО «Рязанский ПЭК» (региональный оператор по обращению с ТКО ООО «Экопронск») Ш. Деньги должны были стать платой за обеспечение беспрепятственной деятельности компании в Рязанской области. Потерпевший обратился в правоохранительные органы.

В январе 2026 года сотрудники Управления «К» СЭБ ФСБ России и УФСБ России по Рязанской области пресекли противоправные действия фигурантов. Получить деньги они не смогли по независящим от них обстоятельствам.

Решение суда пока не вступило в законную силу.