Суд в Рязани продлил арест обвиняемому в покушении на хищение более 57 млн рублей

Его обвиняют в том, что он вместе с другими фигурантами дела с февраля 2025 года по январь 2026 года планировал похитить у генерального директора строительной компании ЗАО «Рязанский ПЭК» 57 500 000 рублей за обеспечение деятельности организации. Однако один из участников группы — Ш. — обратился в правоохранительные органы, и в январе 2026 года преступление пресекли. С 22 января 2026 года М. находится под стражей. 17 марта 2026 года суд продлил ему меру пресечения до 20 мая 2026 года.

Суд в Рязани продлил арест обвиняемому в покушении на хищение более 57 млн рублей у ЗАО «Рязанский ПЭК». Об этом сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда.

Его обвиняют в том, что он вместе с другими фигурантами дела с февраля 2025 года по январь 2026 года планировал похитить у генерального директора строительной компании ЗАО «Рязанский ПЭК» 57 500 000 рублей за обеспечение деятельности организации. Однако один из участников группы — Ш. — обратился в правоохранительные органы, и в январе 2026 года преступление пресекли. С 22 января 2026 года М. находится под стражей. 17 марта 2026 года суд продлил ему меру пресечения до 20 мая 2026 года.