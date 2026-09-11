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Ночью над Рязанской областью сбили БПЛА
777 украинских беспилотников самолетного типа силы ПВО перехватили над Россией в период с 20.00 10 сентября до 8.00 11 сентября. Дроны уничтожены над территориями Брянской, Курской, Белгородской, Орловской, Калужской, Воронежской, Тульской, Рязанской, Липецкой, Нижегородской, Саратовской, Ростовской, Самарской областей, Пермского края, Республики Марий Эл, Республики Крым, Удмуртской Республики и над акваториями Черного и Каспийского морей. Число сбитых над Рязанской областью БПЛА не указано. Напомним, ночью в регионе объявляли беспилотную опасность.

Ночью над Рязанской областью сбили БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны.

777 украинских беспилотников самолетного типа силы ПВО перехватили над Россией в период с 20.00 10 сентября до 8.00 11 сентября.

Дроны уничтожены над территориями Брянской, Курской, Белгородской, Орловской, Калужской, Воронежской, Тульской, Рязанской, Липецкой, Нижегородской, Саратовской, Ростовской, Самарской областей, Пермского края, Республики Марий Эл, Республики Крым, Удмуртской Республики и над акваториями Черного и Каспийского морей.

Число сбитых над Рязанской областью БПЛА не указано.

Напомним, в регионе объявляли беспилотную опасность.

Обновлено: ночью уничтожили восемь БПЛА. Пострадавших и повреждений нет.