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Малков раскрыл подробности ночной атаки на Рязанскую область
По словам главы региона, ночью 11 сентября над территорией Рязанской области сбиты восемь БПЛА. Отмечается, что пострадавших и повреждений нет. Напомним, в регионе с 21:44 10 сентября до 06:37 11 сентября действовала беспилотная опасность. Затем в Минобороны сообщили о работе ПВО.

Губернатор Павел Малков раскрыл подробности ночной атаки на Рязанскую область. Пост об этом опубликован в его соцсетях.

По словам главы региона, ночью 11 сентября над территорией Рязанской области сбиты восемь БПЛА.

Отмечается, что пострадавших и повреждений нет.

Напомним, в регионе с 21:44 10 сентября до 06:37 11 сентября действовала беспилотная опасность. Затем в Минобороны сообщили о работе ПВО.