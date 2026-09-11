Малков раскрыл подробности ночной атаки на Рязанскую область

По словам главы региона, ночью 11 сентября над территорией Рязанской области сбиты восемь БПЛА. Отмечается, что пострадавших и повреждений нет. Напомним, в регионе с 21:44 10 сентября до 06:37 11 сентября действовала беспилотная опасность. Затем в Минобороны сообщили о работе ПВО.