Отбой беспилотной опасности объявлен в Рязанской области

Об этом сообщает РСЧС. Сообщение пришло в 06:37 11 сентября. Угроза БПЛА действовала всю ночь — ее сохраняли трижды за это время. Напомним, беспилотную опасность объявили в 21:44 10 сентября. Жителей призвали избегать открытых участков и не подходить к окнам.

Отбой беспилотной опасности объявлен в Рязанской области. Об этом сообщает РСЧС.

Сообщение пришло в 06:37 11 сентября. Угроза БПЛА действовала всю ночь — ее сохраняли трижды за это время.

Напомним, беспилотную опасность объявили в 21:44 10 сентября. Жителей призвали избегать открытых участков и не подходить к окнам.