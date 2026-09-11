13,7 миллиона рублей потратят на ремонт крыши филфака РГУ

На официальном сайте госзакупок опубликован тендер на капитальный ремонт крыши учебного корпуса РГУ имени С. А. Есенина на улице Ленина № 20. Начальная цена контракта составляет 13,7 миллиона рублей. Согласно документу, подрядчику предстоит отремонтировать старое покрытие, выполнить демонтаж снегозадержателей, обработать деревянные участки крыши огнебиозащитным покрытием и провести демонтаж водосточных труб. Также в перечень работ входит установка системы обогрева крыши. Подрядчику предстоит выполнить работы с момента заключения контракта по 11 декабря 2026 года. Ремонт будут проводить в один этап.

На официальном сайте госзакупок опубликован тендер на капитальный ремонт крыши учебного корпуса РГУ имени С. А. Есенина на улице Ленина № 20. Начальная цена контракта составляет 13,7 миллиона рублей.

Согласно документу, подрядчику предстоит отремонтировать старое покрытие, выполнить демонтаж снегозадержателей, обработать деревянные участки крыши огнебиозащитным покрытием и провести демонтаж водосточных труб.

Также в перечень работ входит установка системы обогрева крыши.

Подрядчику предстоит выполнить работы с момента заключения контракта по 11 декабря 2026 года. Ремонт будут проводить в один этап.

Ранее опубликовали тендеры на ремонт крыши учебного корпуса РГУ имени С. А. Есенина на улице Полонского, 18, а также на капитальный ремонт спортзала университета.