В Рязани 12 миллионов потратят на ремонт крыши корпуса РГУ

На официальном портале госзакупок опубликован тендер на проведение ремонта крыши учебного корпуса РГУ имени С. А. Есенина на улице Полонского, дом № 18. Начальная цена контракта составляет 12,1 миллиона рублей. Согласно документации, подрядчику предстоит отремонтировать старое покрытие, утеплить крышу плитами, установить по периметру защитные ограждения от снега, провести демонтаж водосточных труб и противопожарного люка. Также в перечень работ входит герметизация противопожарных дверей и ворот. Ранее опубликовали тендер на капитальный ремонт спортзала РГУ за 20 миллионов рублей.