В Рязани 12 миллионов потратят на ремонт крыши корпуса РГУ
На официальном портале госзакупок опубликован тендер на проведение ремонта крыши учебного корпуса РГУ имени С. А. Есенина на улице Полонского, дом № 18. Начальная цена контракта составляет 12,1 миллиона рублей. Согласно документации, подрядчику предстоит отремонтировать старое покрытие, утеплить крышу плитами, установить по периметру защитные ограждения от снега, провести демонтаж водосточных труб и противопожарного люка. Также в перечень работ входит герметизация противопожарных дверей и ворот. Ранее опубликовали тендер на капитальный ремонт спортзала РГУ за 20 миллионов рублей.
На официальном портале госзакупок опубликован тендер на проведение ремонта крыши учебного корпуса РГУ имени С. А. Есенина на улице Полонского, дом № 18. Начальная цена контракта составляет 12,1 миллиона рублей.
Согласно документации, подрядчику предстоит отремонтировать старое покрытие, утеплить крышу плитами, установить по периметру защитные ограждения от снега, провести демонтаж водосточных труб и противопожарного люка.
Также в перечень работ входит герметизация противопожарных дверей и ворот.
Ранее опубликовали тендер на капитальный ремонт спортзала РГУ за 20 миллионов рублей.