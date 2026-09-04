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В Рязани отремонтируют спортзал РГУ за двадцать миллионов рублей
Согласно документации, подрядчику предстоит отремонтировать крышу, установить парапеты, свесы, окна и подоконники, а также расчистить поверхности от старой краски. В рамках ремонта также запланировано устройство потолков, выравнивание внутренних поверхностей стен и монтаж розеток, светильников и выключателей. Также предусмотрена установка деревянных проемов и плинтусов. Подрядчику предстоит выполнить работы с момента заключения контракта по 11 декабря 2026 года. Ремонт будут проводить в один этап.

На официальном портале госзакупок опубликован тендер на проведение капитального ремонта спортивного зала РГУ имени С. А. Есенина. Начальная цена контракта составляет 20 миллионов рублей.

Согласно документации, подрядчику предстоит отремонтировать крышу, установить парапеты, свесы, окна и подоконники, а также расчистить поверхности от старой краски.

В рамках ремонта также запланировано устройство потолков, выравнивание внутренних поверхностей стен и монтаж розеток, светильников и выключателей. Кроме того, предусмотрена установка деревянных проемов и плинтусов.

Подрядчику предстоит выполнить работы с момента заключения контракта по 11 декабря 2026 года. Ремонт будут проводить в один этап.