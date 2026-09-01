За неделю с улиц Рязани эвакуировали 46 самокатов за неправильную парковку

Нарушения установили на улицах Свободы, Горького, Ленина, Соборной, в Кремлевском сквере, Верхнем парке и Нижнем городском саду. Административно‑техническая инспекция сфотографировала электросамокаты и составила акты. Затем их увезли на специальную площадку МКУ «Техобеспечение». Ранее стало известно, что все СИМы, оставленные вне специальных велопарковок, эвакуируют. Администрация публиковала тарифы.