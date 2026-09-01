У онкодиспансера в Рязани расширят парковку

У Рязанского онкологического диспансера расширят парковку. Об этом сообщил глава администрации Борис Ясинский. На нехватку мест на улице Спортивной и хаос пожаловался рязанец в соцсетях. Губернатор Павел Малков это озвучил. На жалобу ответил мэр Борис Ясинский. Он рассказал, что сейчас власти подготовили проект, и документы на конкурс по определению подрядчика. Контракт планируют заключить двухлетний. Крайний срок работ — до 1 июня 2027 года.

У Рязанского онкологического диспансера расширят парковку. Об этом сообщил глава администрации Борис Ясинский.

На нехватку мест на улице Спортивной и хаос пожаловался рязанец в соцсетях. Губернатор Павел Малков это озвучил.

На жалобу ответил мэр Борис Ясинский. Он рассказал, что сейчас власти подготовили проект, и документы на конкурс по определению подрядчика. Контракт планируют заключить двухлетний. Крайний срок работ — до 1 июня 2027 года.

В феврале 2025 года власти сообщали о планах расширить парковку напротив онкодиспансера в Рязани.

Ранее в Рязани объявили тендер по разработке проекта капитального ремонта улицы Халтурина. Начальная цена работ на сайте госзакупок была шесть миллионов рублей.