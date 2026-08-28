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Около Лесопарка в Рязани появится скейт-парк, памп-трек и спортплощадки
Павел Малков ответил на вопрос об открытии национального центра России. Он сообщил, что официальное открытие состоится через три недели, и все смогут его посетить. Малков отметил, что внутри центра будет интересная выставка о регионе, интерактивные стенды и зал для мероприятий, а также запланированы форматы для детей и взрослых. Развитие территории не ограничится только зданием. В планах — благоустройство прилегающей зоны с новыми дорогами от ВДНХ к речному порту и Казанскому монастырю, а также развитие пешеходной зоны к Окскому проливу и улице Есенина. Перед филиалом национального центра появятся скейт-парк, памп-трек и спортивные площадки. «Если всё будет нормально с финансированием, мы запустим это к следующему лету», — добавил губернатор.

В ходе прямого эфира 27 августа глава региона Павел Малков ответил на вопрос рязанки об открытии национального центра России. Жительница города спрашивала, когда он откроется и можно ли будет его посетить.

«Я думаю, что недели через три состоится официальное открытие и у всех будет возможность посетить национальный центр», — заявил Малков.

Отвечая на вопрос рязанки, губернатор отметил наполнение центра. «Внутри, на мой взгляд, получилась очень интересная выставка про наш регион, есть интерактивные стенды, современная площадка, зал для мероприятий, и в целом запланированы интересные форматы для детей и для взрослых», — сказал он.

Однако развитие этой части города не ограничится только зданием. В планах — масштабное благоустройство прилегающей территории. Появится дорога от ВДНХ и Лесопарка мимо Сада Юннатов к речному порту, а также дорога через ВДНХ к Казанскому монастырю. Власти намерены развивать пешеходную зону к Окскому проливу и к массиву домов на улице Есенина. Со временем вся эта территория будет расширяться, заявил Малков.

Перед филиалом национального центра скоро появится ещё один скейт-парк, как на Лыбедском бульваре, памп-трек и спортивные площадки.

«Я уверен, что всё точно понравится. И эту территорию, если всё будет нормально с финансированием и проектированием, думаю, мы к следующему лету уже запустим, но на этом мы тоже останавливаться не будем», — уточнил глава региона.

Губернатор также рассказал о территории, где раньше находились ларьки: «Здесь хочу приоткрыть секрет: это пространство тоже будет застраиваться».