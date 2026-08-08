В Рязанской области вновь отменили угрозу атаки БПЛА

В Рязанской области отменили угрозу атаки БПЛА. Об этом сообщает РСЧС. Беспилотную опасность на территории Рязанской области отменили 8 августа в 19:30. Ранее угроза атаки БПЛА в регионе действовала с 14:55 до 15:58, с 08:17 до 13:20 и с 02:58 до 05:35. Напомним, ночью силы ПВО сбили над Рязанской областью три БПЛА.