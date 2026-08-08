Малков назвал число перехваченных над Рязанской областью беспилотников

Губернатор Павел Малков назвал число перехваченных над Рязанской областью беспилотников. Пост об этом опубликован в его соцсетях. Как отметил глава региона, ночью 8 августа над территорией Рязанской области сбиты три БПЛА. Уточняется, что пострадавших и повреждений нет.